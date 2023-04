Ministra da Habitação dá explicações no parlamento

Entre as medidas aprovadas pelo Governo na semana passada, e que terão ainda de ser submetidas a votação na Assembleia da República, estão a suspensão de novas licenças nas modalidades de apartamentos e estabelecimentos de hospedagem integrados numa fração autónoma de edifício, a reapreciação das atuais licenças em 2030, com as novas a passarem a ter a validade de cinco anos, e um novo regime fiscal, que prevê uma contribuição extraordinária no valor de 20% ou uma isenção de impostos se o imóvel transitar para o mercado de arrendamento habitacional.O arrendamento coercivo de imóveis devolutos há pelo menos dois anos, a fixação do teto de 2% aos novos contratos de arrendamento, a promoção de contratos de arrendamento de longa duração, o regime de arrendamento para subarrendamento, o reforço do programa Porta 65, a criação de um balcão único de arrendamento e o fim dos vistos "gold" foram outras das medidas aprovadas pelo Governo no âmbito do programa Mais Habitação.O pacote de medidas do Governo tem um custo estimado em 900 milhões de euros e propõe responder à crise da habitação com cinco eixos: aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.