Ministra da Habitação ouve protestos da plataforma Casa para Viver

A reunião está marcada para as 16h00 no Ministério da Habitação, em Lisboa, e acontece a pedido da plataforma, que organizou a manifestação de 30 de setembro em 24 cidades do país, tal como o protesto de 1 de abril, e agrega mais de uma centena de associações e coletivos.Um dos temas que a plataforma pretende abordar com a ministra é a “suspensão imediata” dos despejos, mas também irá entregar a Marina Gonçalves propostas “para que se comece a resolver a crise na habitação”.No manifesto que está na base da criação da plataforma Casa para Viver constam medidas como a “regulação eficaz do mercado”, através da descida das rendas, a renovação automática dos atuais contratos de arrendamento e a fixação do valor das prestações dos créditos para primeira habitação.E reclama a “revisão imediata das licenças para especulação turística” e o “fim real” dos vistos "gold", do estatuto de residente não habitual, dos incentivos para nómadas digitais e das isenções fiscais para o imobiliário de luxo e para empresas e fundos de investimento.