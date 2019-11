Ministra da Justiça visitou na prisão mãe de bébé abandonado

A ministra da Justiça deslocou-se ao estabelecimento prisional de Tires para um encontro breve com a reclusa Sara Furtado. A mulher de 22 anos que abandonou o filho recém-nascido no caixote do lixo encontra-se detida há uma semana a aguardar acusação.