Ministra da Presidência visita zona de Oeiras afetada pelas cheias

A chuva forte voltou a deixar a Baixa de Algés inundada, provocando danos graves nessa zona, bem como noutros pontos do concelho. A estação de comboios continua por reabrir.Nesse dia, a câmara presidida por Isaltino Morais, que hoje acompanha a ministra da Presidência, decidiu encerrar todas as escolas do concelho, tendo os estabelecimentos de ensino reaberto na quarta-feira.Um relatório preliminar após a precipitação registada na semana passada contabilizou 3,6 milhões de euros de prejuízo no comércio local, o que levou a autarquia a anunciar um fundo de apoio de 1,5 milhões de euros. Uma mulher de 75 anos morreu na sequência de uma inundação na sua casa no dia 7.Na quarta-feira, durante uma visita ao concelho de Loures, também no distrito de Lisboa, a ministra da Presidência revelou queA chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de 3.000 ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e o mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias, que têm vindo a ser restabelecidas.