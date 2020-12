Ministra da Saúde acompanha vacinação de pessoal médico no hospital Curry Cabral

O plano de vacinação ao pessoal médico prossegue, agora no Centro Hospitalar de Lisboa Central, na presença da ministra da Saúde. Fernando Maltez, diretor do Serviço de Infeciologia do hospital Curry Cabral, sublinhou que, apesar de algumas incógnitas que existem sobre a vacina é uma forma de luta contra o novo coronavírus, e é importante que as pessoas se vacinem.