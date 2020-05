Ministra da Saúde admite auditar contratos por regime excecional

A ministra disse não ter com ela a informação exata sobre os valores dos contratos, relembrando que foi feito um regime excecional e transitório para se poder adquirir equipamento de proteção individual, por exemplo. Marta Temido assegurou não saber os pormenores das pessoas com quem foram celebrados contratos, mas garantiu que “se houver algum assunto que tenha de ser auditável no futuro, sê-lo-á”.Assegurou que os contratos feitos neste regime excecional vão constar do portal base, mas que ainda não foi possível colocá-los todos. “Não há motivo para não ser transparente”, garante a ministra, dizendo que será conhecido de todos o que foi comprado e a quem.A ministra disse ainda que houve entidades do setor convencionado que suspenderam o atendimento aos doentes enviados pelo SNS durante a fase aguda da luta contra a covid-19. Marta Temido disse ainda que se estas entidades quiserem voltar a receber doentes, para uma recuperação mais rápida do atendimento que não foi feito durante a pandemia.A ministra inaugurou uma nova unidade de cuidados intensivos do hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde revelou que o número de camas de adultos em cuidados intensivos tipo 3 é de 620 camas, havendo ainda ventiladores para instalar.