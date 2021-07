Ministra da Saúde admite que Lisboa poderá estar no pico da pandemia

Como é habitual à sexta-feira, foi atualizada a incidência por concelho. O Algarve destaca-se pelas piores razões: Albufeira com 1291 casos e Loulé com 1176, bastante acima dos mil casos por cem mil habitantes.



Lisboa está com uma incidência de 831 casos por cem mil habitantes. Sao mais 82 do que na semana passada.



Apesar disso, a ministra da Saúde diz que a região de Lisboa pode ter já atingido o pico da quarta vaga.



Declarações no dia em que reabriu a vacinação sem agendamento para maiores de 40 anos.