Ministra da Saúde assume responsabilidades por decisões tomadas no Natal

Foto: António Pedro Santos - EPA

A ministra da Saúde assume as responsabilidades pelas decisões tomadas no Natal, mas sublinha que ainda é cedo para se perceber o que esteve na origem da subida do número de casos de Covid-19.

Marta Temido diz que é preciso analisar vários factores como o frio, a época de festas e as novas variantes do vírus.



Em entrevista a agência Lusa, a ministra anunciou que Portugal vai receber 38 milhões de vacinas e que número de doses vai muito além do que é necessário para a vacinação integral da população portuguesa.