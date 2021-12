Ministra da Saúde deixa alerta, país pode "ultrapassar recorde de infetados"

A Ministra da Saúde diz que Portugal poderá "bater o recorde de infetados", devido à alta transmissibilidade da variante Ómicron do coronavírus. O país atingiu, esta quarta-feira, quase nove mil infeções. Marta Temido anunciou ainda que foram contratadas camas com o setor privado, para fazer face a um possível aumento do número de internamentos.