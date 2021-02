Ministra da Saúde reconhece "tropeções" na vacinação

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

No arranque do processo de vacinação dos bombeiros, a ministra da Saúde reconheceu, há pouco, que os passos dados na vacinação contra a Covid-19 "às vezes têm tropeções" que o Governo gostaria de evitar. Mas sublinhou que o país está a caminho do objetivo de vacinar 70% da população até a final do verão.