Foto: António Pedro Santos - Lusa

A ministra da Saúde rejeita as acusações de que queria afastar Fernando Araújo e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Chamada ao Parlamento para dar explicações sobre a polémica saída da equipa, Ana Paula Martins garante que ficou surpreendida com a demissão.