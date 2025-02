Ministra da Saúde vai reunir-se com administração do Amadora-Sintra quarta-feira

"Temos amanhã [quarta-feira] uma reunião marcada com o conselho de administração do hospital. O que vos posso dizer é que dessa reunião sairão naturalmente soluções e também consequências", afirmou a ministra aos jornalistas, sem adiantar a hora e o local do encontro.

Ana Paula Martins falava à imprensa após uma visita de cerca de três horas ao Laboratório Nacional do Medicamento, em Lisboa, juntamente com o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

"Nós estamos muito atentos a esta matéria. Como sabem, ontem fomos surpreendidos, de alguma maneira, pelo comunicado da Ordem dos Médicos", sublinhou.

O bastonário da Ordem dos Médicos pediu na segunda-feira a intervenção direta da ministra da Saúde na ULS Amadora-Sintra, considerando que o Conselho de Administração não consegue dar resposta à falta de profissionais.

"Tem de haver - porque já percebemos que o Conselho de Administração não consegue dar essa resposta - uma intervenção direta da ministra da Saúde", adiantou Carlos Cortes à Lusa, na sequência da demissão apresentada pelo diretor do serviço de Urgência da ULS que inclui o Hospital Fernando Fonseca.

Carlos Cortes salientou o "trabalho muito esforçado do diretor da Urgência" que se demitiu, Hugo Martins, salientando que, "sem recursos humanos, sem uma política de incentivo para captar médicos para o SNS e, neste caso em concreto para a ULS Amadora-Sintra, não se consegue fazer omeletas sem ovos".