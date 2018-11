Partilhar o artigo Ministra do Mar admite que é preciso reduzir o número de precários no Porto de Setúbal Imprimir o artigo Ministra do Mar admite que é preciso reduzir o número de precários no Porto de Setúbal Enviar por email o artigo Ministra do Mar admite que é preciso reduzir o número de precários no Porto de Setúbal Aumentar a fonte do artigo Ministra do Mar admite que é preciso reduzir o número de precários no Porto de Setúbal Diminuir a fonte do artigo Ministra do Mar admite que é preciso reduzir o número de precários no Porto de Setúbal Ouvir o artigo Ministra do Mar admite que é preciso reduzir o número de precários no Porto de Setúbal