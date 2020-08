Ministra do Trabalho. "O que nos move é proteger as pessoas"

Debaixo de pressão por parte dos partidos da oposição, que exigem explicações sobre a resposta ao surto de Covid-19 ocorrido no lar de Reguengos de Monsaraz, a ministra da tutela, Ana Mendes Godinho afirmou esta terça-feira que "procura a cada momento implementar todas as medidas de reforço de prevenção e de apoio às instituições".