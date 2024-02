Ministra da Defesa critica "palavras irresponsáveis" de Trump

Foto: Yves Herman - Reuters

“Não quero dar demasiada importância, tal como o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros [João Gomes Cravinho] já disse, o próprio secretário-geral da NATO [Jens Stoltenberg] já disse, são palavras irresponsáveis e são palavra que põem em causa a segurança de todos nós”, disse Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.



A ministra da Defesa Nacional acrescentou que as declarações do antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) “foram completamente, enfim, postas de lado, pela forma como” o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) “deu nota do progresso que a Aliança tem feito” ao nível do investimento nas capacidades militares de cada Estado-membro.