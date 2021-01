Ministra não descarta requisição civil de meios privados para combater pandemia

A ministra da Saúde não descarta o recurso à requisição civil, apesar de ainda haver camas disponíveis fora do Serviço Nacional de Saúde para receber doentes doentes com covid-19. As Forças Armadas abriram o hospital de campanha e aumentaram o dispositivo para pessoas infetadas. São no total 67 camas.