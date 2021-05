Ministra nega relação entre turismo e plano de vacinação para o Algarve

A região do Algarve vai ter um plano de vacinação específico, uma vez que é a região com mais jovens e por isso está mais atrasada na vacinação. A RTP apurou que o Algarve tem agora 30,2 por cento da população com uma dose da vacina e 12,4 com vacinação completa.