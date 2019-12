Ministra quer justiça mais negociada melhorando a lei sobre o Direito Premial

Outras intenções são as de separar os megaprocessos e avançar com juízos especializados em corrupção.



A Associação Cívica para a Transparência e Integridade entende que o que falha não são as leis mas o funcionamento do sistema, enquanto os inspetores tributários consideram que está a ser anunciado mais do mesmo.