Ministra quer travar greves

A ministra da saúde garantiu, esta manhã, estar disponível para negociações com os sindicatos dos enfermeiros e dos médicos, numa altura em que há já 3 greves marcadas para novembro. Declarações feitas esta manhã, em Almada, na inauguração do novo polo associado ao Hospital Garcia de Orta para tratamento de doentes com dor crónica.