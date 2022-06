Ministra recebe comissão de acompanhamento da crise nas urgências

Os serviços de ginecologia e obstetrícia de hospitais em várias zonas do país voltam esta segunda-feira, previsivelmente, à normalidade depois de ter sofrido constrangimentos ou encerramentos, como as urgências de Braga e Portimão que vão reabrir hoje de manhã.Por impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias, as urgências de ginecologia e obstetrícia de Braga estão encerradas desde as 8h00 de domingo e reabrem às 8h00 de hoje.No Algarve, o centro hospitalar e universitário também continua a registar dificuldades em assegurar as escalas de médicos, o que levou a unidade de Portimão a encerrar as urgências de ginecologia e obstetrícia até às 9h00 de hoje.O Hospital de Santarém teve limitações no bloco de partos e cirurgia traumatológica no sábado e domingo, por falta de anestesistas, o que obrigou ao reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais da rede.As urgências de ginecologia e de obstetrícia do Hospital de Setúbal estiveram encerradas entre as 9h00 de sexta-feira e as 9h00 de domingo.Também durante o fim de semana, entre as 19h30 de sábado e as 8h00 de domingo, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), esteve sem receber grávidas transferidas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), apesar de ter mantido as urgências a funcionar normalmente.No último balanço, no domingo, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo indicou que os serviços de ginecologia e obstetrícia da região de Lisboa estão a funcionar dentro da normalidade, mas alertou para a possibilidade de existirem limitações em algumas unidades.





Diogo Ayres de Campos, diretor do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal, considerou que deve existir uma maior coordenação entre hospitais quando um bloco de partos ou uma urgência encerra para que não aconteça em simultâneo e de forma desorganizada, como tem sucedido nos últimos dias.



O médico sublinhou que a "primeiro prioridade" da comissão "é arranjar soluções para o verão", mas ao mesmo tempo e já que está a lidar com "estes problemas agudos" terá também de começar "a pegar nos problemas mais estruturais e tentar alterações aí, porque senão está apenas a reagir e não a planear".