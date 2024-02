Ministra da Agricultura vai reunir-se com manifestantes de Macedo de Cavaleiros

Após este anúncio, a organização pediu aos manifestantes que desmobilizem "ordeiramente" e "seguindo as instruções das autoridades".

"Vamos reunir com ela [referindo-se à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes] hoje ao meio-dia na Câmara de Macedo [de Cavaleiros] via `online` e na segunda-feira à tarde temos reunião [presencial] marcada para as 16h00 também na Câmara de Macedo", disse Armindo Lopes, da organização deste protesto.

c/Lusa