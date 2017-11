Ministro admite "falha técnica" na origem do surto de legionella

RTP07 Nov, 2017, 20:37 / atualizado em 07 Nov, 2017, 21:33 | País

No mesmo dia em que as autoridades de Saúde falam de uma possível estabilização do atual surto de legionella, com um menor número de novos doentes afetados, o ministro da Saúde garantiu na RTP que o atual surto está a entrar numa fase de "regressão".



SNS é "seguro"

Adalberto Campos Fernandes assume que a origem do episódio deverá estar numa "falha de natureza técnica", apesar dos testes regulares - de duas em duas semanas - aos equipamentos da unidade hospitalar terem apresentado resultados negativos."Tivemos pessoas expostas e que expressaram a doença. Alguma coisa terá falhado", refere o ministro, que já tinha admitido a mesma hipótese durante a conferência de imprensa desta terça-feira.Até agora há registo de 35 doentes afetados. Nas últimas horas houve confirmação de mais um caso confirmado e um caso suspeito. Duas pessoas morreram na segunda-feira e cinco doentes continuam nos cuidados intensivos.Precisamente três anos após o caso de legionella que afetou mais de 400 pessoas na zona de Vila Franca de Xira e fez 12 vítimas mortais, o ministro garante que todas as responsabilidades serão apuradas ao longo dos próximos dias, por via dos inquéritos instaurados tanto pelo Hospital, como pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e também do Ministério Público, que já estão a investigar as origens deste surto.Adalberto Campos Fernandes deixa elogios ao dispositivo de saúde pública pela resposta rápida "em poucas horas" para a identificação da provável natureza do surto e na introdução das medidas corretivas necessárias."A nossa primeira preocupação do ponto de vista da saúde pública foi interromper a fonte provável", ou seja, as torres de arrefecimento dentro do perímetro do hospital, que foram encerradas "de imediato" e expostas a choques térmicos e químicos, um procedimento recomendado a nível internacional.O ministro refere que o hospital em causa "fez aquilo que devia fazer do ponto de vista procedimental" e que as medições e avaliações, quer da empresa externa a quem o serviço estava contratado, quer pelo serviço de utilização comum dos hospitais apresentavam resultados negativos da presença da bactéria.No entanto, refere que houve "seguramente uma falha técnica, porque apesar das análises ter sido sempre reveladora de negatividade, o que é facto é que tivemos um conjunto de pessoas que foram expostas e que agora expressaram a doença"."Naquilo que estava acometido à responsabilidade da entidade que tem a obrigação de vigiar, prevenir e acompanhar tecnicamente a qualidade dos equipamentos, alguma coisa terá falhado", acrescenta.Sobre a possibilidade de outros hospitais ou centros de saúde estarem sujeitos a falhas semelhantes, o ministro deixa uma mensagem de tranquilidade."Garanto aos portugueses que o Serviço Nacional de Saúde é seguro, as instituições funcionam com eficácia e os procedimentos são feitos com segurança e com qualidade", refere Adalberto Campos Fernandes.O evento registado no hospital São Francisco Xavier "tem de ser caracterizado" com os inquéritos e investigações em curso, de forma a perceber se será necessário "densificar a malha administrativa", através da alteração de procedimentos internos ou políticas de qualidade, ou mesmo da "malha jurídica", com a imposição de um novo quadro sancionatório para quem falha no procedimento de fiscalização.