Ministro apela a que só recorra a urgências quem estiver "gravemente doente"

"Tenho razões para acreditar que isso está a acontecer. Temos tido um aumento muito significativo de contactos na Linha SNS24", confirmou Manuel Pizarro. "Temos tido, de facto, capacidade de paulatinamente melhorar os atendimentos em alguns hospitais".

O ministro admitiu que as próximas semanas serão ainda um período de alguns constrangimentos, devido "à gripe sazonal". No entanto, a afluência às urgências por casos de gripe é menor graças, explicou, ao "sucesso do programa de vacinação".







Considerando o aumento da procura das urgências e os constrangimentos que os hospitais já enfrentavam nas últimas semanas, Manuel Pizarro afirmou que estavam a ser implementados “mecanismos de atendimento alternativo”, como a articulação com os centros de saúde.



“Temos que organizar o sistema com mudanças estruturais que são essenciais, criar alternativas para resolver um problema crónico do sistema de saúde português, que é o excesso de fluxo às urgências”, disse ainda. “Temos um problema crónico, mas temos também que lidar com o problema quando ele existe”.



No entanto, explica os atuais constrangimentos nas urgências argumentando que as mudanças “demoram a ser implementadas” e são “um processo continuado”.



“Precisamos seguramente de meses para conseguir consolidar um novo modelo que reserve o serviço de urgência para quem verdadeiramente dele necessita, mas que crie portas de entradas no SNS”.