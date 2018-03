Ministro da Agricultura diz que solos já receberam água suficiente

Lusa29 Mar, 2018, 14:35 | País

À margem de uma visita às instalações da Casa dos Animais, em Monsanto, Lisboa, no âmbito da campanha de sensibilização contra o abandono dos animais de companhia, Capoulas Santos disse que "os solos receberam água suficiente" pela chuva recente e que "as albufeiras estão com níveis de capacidade suficientemente tranquilizadores para garantir uma época agrícola normal".

No entanto, ressalvou, existem duas exceções.

"Existem dois problemas ainda no baixo Alentejo. (As albufeiras de) Monte da Rocha e Campilhas estão com 20 e pouco por cento da sua capacidade. Portanto, chove normalmente, menos nessa região", destacou.

Ainda assim, o governante mostrou-se convicto de que "existem boas condições" para que Portugal tenha "um bom ano agrícola", algo que "já tinha sucedido no ano passado, apesar da seca".

"Com exceção de alguns setores, como o do arroz e da pecuária, na generalidade das outras produções tivemos bons resultados. Em alguns até espetaculares, como o caso do azeite em que a produção aumentou cerca de 80%", sublinhou o ministro Capoulas Santos.