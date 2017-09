Ministro da Defesa anuncia medidas para melhorar segurança do material militar

Lusa19 Set, 2017, 20:25 | País

"Ao nível dos procedimentos, o Ministro da Defesa Nacional determinou a elaboração por parte do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em coordenação com os Chefes dos Ramos (CEM), no prazo de 60 dias, de um normativo único para o manuseamento e transporte de material militar sensível, bem como a elaboração, no prazo de 90 dias, de procedimentos comuns para o empenhamento dos militares na proteção de infraestruturas que armazenam este tipo de equipamentos", refere o gabinete do ministro Azeredo Lopes em comunicado.

Ainda no âmbito dos procedimentos, a Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional deverá desenvolver, através do Centro de Dados da Defesa Nacional e em coordenação com os ramos, no prazo de 180 dias, um sistema de informação comum para controlo efetivo de material militar sensível.

Já ao nível das infraestruturas, foi determinada a continuação por parte dos CEM do desenvolvimento de ações de concentração de material militar e a realização prioritária de obras nas várias instalações, a reabilitação dos meios complementares de segurança e a melhoria das condições de habitabilidade dos militares empenhados na vigilância destas instalações.

Em relação aos recursos humanos, o Ministro da Defesa Nacional determinou o aperfeiçoamento dos "processos de seleção, certificação, formação e treino dos militares dedicados a funções de segurança, recorrendo a ações de formação e treino de caráter transversal".

"As determinações do Ministro da Defesa Nacional foram objeto de um despacho assinado a 15 de setembro e dirigido às estruturas da Defesa Nacional responsáveis pela implementação das diferentes medidas", acrescenta o documento.

As medidas têm por base as conclusões e recomendações dos relatórios dos Ramos das Forças Armadas e da auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN), realizados na sequência do furto de material militar dos Paióis Nacionais de Tancos.