Ministro da Defesa lamenta morte de "um dos mais notáveis líderes"

Endereçando ainda as "mais sentidas" condolências à família, à Armada e a toda a família militar, João Gomes Cravinho recordou a sua "carreira brilhante ao serviço da Marinha".

Vieira Matias morreu hoje vítima de doença prolongada, anunciou a Marinha.

O velório realiza-se no domingo, limitado à família, e haverá uma missa de corpo presente na segunda-feira, às 10:15 na Igreja do Santo Condestável, em Lisboa, presidida pelo bispo das Forças Armadas, Rui Valério.

No comunicado, o Ministério da Defesa ressalvou que o almirante comandou o N.R.P. "João Belo", foi chefe de divisão do Estado-Maior da Armada e professor do Instituto Superior Naval de Guerra.

"Ao longo da sua vida, o almirante Vieira Matias foi agraciado com 16 condecorações nacionais, incluindo a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, e 10 estrangeiras do Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França e Itália", sublinhou.

Nascido em Porto de Mós, no distrito de Leiria, em 1939, Vieira Matias entrou para a Academia Militar em 1957 e um ano mais tarde para a Escola Naval. Após a sua graduação em 1961, fez várias comissões em Portugal e em Angola, tendo-se especializado em artilharia e em fuzileiro especial.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda-o como um "notável militar" que se tornou também "num notável investigador e académico, dedicando-se ao estudo dos mares e das suas potencialidades".

