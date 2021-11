Ministro da Defesa. "Qualquer membro do Governo está sempre disposto a ir ao Parlamento"

"Qualquer membro do Governo está sempre disposto a ir ao Parlamento", respondeu João Gomes Cravinho aos jornalistas, depois de ter sido questionado sobre os pedidos de audição urgente entregues hoje na Assembleia da República por PSD e BE para o ouvir sobre as suspeitas de tráfico de diamantes, ouro e droga que recaem sobre alguns militares e ex-militares que participaram em missões na República Centro-Africana.

À margem do 30º colóquio de História Militar, no Palácio da Independência, em Lisboa, no qual participou, Cravinho foi ainda interrogado sobre se haveria tempo para estas audições, respondendo apenas: "isso não sei".

Quanto às restantes perguntas dos jornalistas o ministro recusou mais comentários.

Já nesta quarta-feira João Gomes Cravinho tinha recusado comentar as medidas de coação aplicadas aos arguidos no âmbito da Operação Miríade, por se tratarem de "assuntos da esfera judicial".