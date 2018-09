Ministro da Defesa sem certezas sobre se foi recuperado todo material militar

Lusa12 Set, 2018, 21:05 | País

"Não digo nem que sim, nem que não", afirmou o ministro durante uma reunião da comissão de Defesa, no parlamento, pedida pelo CDS-PP, centrada nas alegadas discrepâncias dentro do Governo e no Exército sobre o material furtado em junho de 2017 e o que foi recuperado em outubro desse ano, na Chamusca.

"Continuo sem ter a certeza sobre se falta material ou se é uma falha de inventário. Não digo nem que não, porque não tenho elementos para validar qualquer das teses. E aguardo tranquilamente que o Ministério Público diga de sua justiça", afirmou Azeredo Lopes em resposta a uma pergunta do deputado do BE João Vasconcelos.

Antes, respondendo ao deputado do CDS-PP João Rebelo, o ministro insistiu que foi mais categórico nas afirmações que fez, sobre a recuperação do material, em outubro, por se basear num comunicado, na altura, da Polícia Judiciária Militar.

As "declarações foram feitas de boa fé", em outubro de 2017, e partiram do "comunicado da Polícia Judiciária Militar", disse.

Em julho, numa audição na comissão parlamentar de Defesa, o Chefe do Estado Maior do Exército, general Rovisco Pais, referiu que nunca deu garantias de que todo o material tina sido recuperado.