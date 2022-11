Ministro da Economia garante que não estão previstos furos de exploração de petróleo em Portugal

À saída do fórum Ibero Americano e a minutos de se reunir com seis representantes dos ativistas climáticos que têm protagonizado manifestações em estabelecimentos de ensino, o ministro da Economia garantiu que não estão previstos furos de exploração de petróleo em Portugal.