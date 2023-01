Ministro da Educação abre nova ronda negocial com os professores

A terceira ronda negocial vai decorrer em dois dias, esta quarta e na sexta-feira, sendo que a Federação Nacional da Educação será uma das primeiras estruturas sindicais a ouvir as propostas da tutela.Na sexta-feira passada, o ministro disse, em conferência de imprensa, que iria levar às negociações propostas concretas sobre o novo modelo de recrutamento, mas recusou relevar quais, afirmando que “depois do diálogo com os sindicatos, oportunamente estas propostas serão conhecidas”.A terceira ronda negocial acontece num momento de forte contestação dos professores, que rejeitam algumas das intenções da tutela para o novo regime de recrutamento e mobilidade e reivindicam respostas a vários problemas antigos, relacionados com condições de trabalho e salariais, progressão na carreira e precariedade.Os professores estão em greve desde 9 de dezembro, estando a decorrer, atualmente, três greves distintas convocadas por várias organizações sindicais.