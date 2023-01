Ministro da Educação afirma que "é tempo de recuperar a serenidade"

O governante prometeu boa-fé do executivo para resolver problemas antigos da profissão. "É tempo de recuperar a serenidade, de continuar a negociar e sobretudo de garantir que após dois anos de pandemia as escolas funcionam com normalidade, para que não tenham um terceiro ano letivo com perdas nas aprendizagens", afirmou.





João Costa falava no debate de urgência requerido pelo Chega e acompanhado pela jornalista da Antena 1 Madalena Salema.