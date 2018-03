Ministro da Educação anuncia espaços de ciência nas escolas

Em entrevista à Antena 1, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, revela que as escolas vão poder candidatar-se a partir de agora e que o projeto vai custar mais ou menos um milhão e meio de euros.



Esta ação visa criar uma rede de espaços de ciência nas escolas que inclui por exemplo laboratórios.



O ministro vai estar esta quarta-feira a norte ao lado do primeiro-ministro e do presidente da câmara do Porto no lançamento do concurso para a requalificação e modernização da escola secundária Alexandre Herculano, no Porto, um processo inserido no Portugal 2020 e que contará com fundos europeus no valor de 5,1 milhões de euros.



O resto do dinheiro é dividido pelo ministério da educação e pela autarquia (950 mil euros para cada lado). Tiago Brandão Rodrigues acredita que fica resolvido assim um problema reportado há já vários anos.



A escola secundária Alexandre Herculano chegou mesmo a estar encerrada devido à falta de condições.



Chegaram-se a prever obras em 2011, mas foram suspensas.No âmbito do Portugal 2020, o ministério da educação prevê requalificar um total de 200 escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico e escolas o ensino secundário, obras no valor total de 230 milhões de euros.