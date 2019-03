Ministro da Educação demite professora acusada de revelar informação sobre exame de Português

Lusa20 Mar, 2019, 15:24 | País

"O Ministro da Educação determinou a aplicação da sanção disciplinar de demissão à docente que, em violação do dever de confidencialidade a que estava vinculada, deu a conhecer informação relativa a conteúdos do exame de Português 639, realizado em 19 de junho de 2017", lê-se na nota divulgada pelo ME.