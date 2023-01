Ministro da Educação diz que negociações com professores estão a correr bem

O Ministro da Educação diz que as negociações com os professores estão a correr bem, mas admite que não vai ser possível entendimento em todas as matérias. João Costa sublinhou, esta noite, na Grande Entrevista da RTP, o trabalho que o governo tem feito nos últimos sete anos pela carreira dos docentes.