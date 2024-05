Ministro da Educação garante não ter conhecimento de maus-tratos a crianças reportados a directores escolares

Maria do Rosário Palma Ramalho pediu já uma avaliação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e está à espera de respostas.

Fernando Alexandre assegura que o Ministério tentou averiguar o que se passou mas, até ao momento, sem sucesso.Uma situação que também preocupa a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Maria do Rosário Palma Ramalho pediu já uma avaliação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e está à espera de respostas.









Fernando Alexandre foi questionado sobre a situação relatada à Antena 1 por uma especialista da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que diz que há escolas a encobrir e a ignorar as queixas que chegam aos gabinetes da direção.O ministro assegura que o Governo está atento, mas afirma que não tem, por agora, mais a acrescentar, até porque desconhece esses casos.Relativamente sobre o caso da alegada agressão a uma criança nepalesa, numa escola do concelho da Amadora o ministro da Educação garante que não tem informações.A situação denunciada pelo Centro Padre Alves Correia aponta para atos de violência física contra um menor, de 9 anos e que levou a ministra da Administração Interna a ordenar um reforço do policiamento junto aos estabelecimentos de ensino.