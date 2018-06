Ministro da Educação impõe serviços mínimos mas diz-se disposto a negociar

RTP29 Jun, 2018, 20:42 | País

Os sindicatos, pelo contrário, acusam o Ministério da Educação de não querer retomar as negociações e por isso vão entregar uma carta aberta no ministério segunda-feira.



Entretanto, vão-se cumprindo os serviços mínimos nas avaliações, decretados pelo tribunal arbitral.



Até esta sexta-feira os diretores de turma não sabiam que professores deviam escolher para estarem nas reuniões de avaliação e assim cumprir os serviços mínimos.



Os sindicatos tomaram a posição de não indicar nenhum professor para fazer cumprir o acórdão do colégio arbitral.



O ministro resolveu, enviando o Ministério uma carta para as escolas: a partir de segunda-feira, as reuniões de avaliação fazem-se com 50 por cento dos professores necessários mais um.



Esta é uma luta que vem de trás, sobre o tempo de serviço congelado aos professores e que o Governo não se compromete a pagar na totalidade. Mas o ministro garante que há espaço para negociar.



A greve às avaliações mantém-se até 13 de julho. Se não chegarem a acordo, entretanto, os sindicatos têm preparados protestos e greves, uma delas no primeiro dia de aulas.