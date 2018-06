Ministro da Educação: "Para uma negociação, tal como no tango, são precisos dois"

RTP15 Jun, 2018, 11:14 / atualizado em 15 Jun, 2018, 12:18 | País

"Pela parte do Governo, pela minha parte, existiu, existe e existirá, o que negociar e vontade de negociar. Sucede que para uma negociação, tal como acontece no tango, são precisos dois. Neste momento, estamos ainda à espera que haja passos das duas partes que estão neste momento a negociar", afirmou o ministro da Educação, durante a intervenção no debate que decorreu esta sexta-feira na Assembleia da República.











A discussão parte da iniciativa do PCP, que quis levar ao Parlamento a polémica à volta do tempo de serviço dos professores. Isto depois de o ministro da Educação ter ameaçado, no início do mês, que o Governo retiraria a sua proposta de contabilizar cerca de dois anos e nove meses caso os sindicatos e docentes não mostrassem flexibilidade.







Os docentes e sindicatos exigem ver contabilizados nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço que estiveram congelados.







No dia seguinte, durante o debate quinzenal no Parlamento, a 5 de junho, o primeiro-ministro António Costa voltou a abrir a porta às negociações. O chefe de Governo afirmou que a proposta continuava em cima da mesa, caso os sindicatos estivessem disponíveis a negociar.





Esta sexta-feira, o ministro Tiago Brandão Rodrigues esclarece que não quis fazer chantagem com os professores. "Quero dizer claramente que não está no meu léxico. (...) Eu em nenhum momento fiz chantagem. Disse às organizações sindicais que tínhamos uma posição em cima da mesa, e esperava pela parte dos sindicatos, uma posição em cima da mesa", referiu o ministro.







"Muito provavelmente isto estraga uma boa história, estraga uma boa história de eu ter dito uma coisa e o senhor primeiro-ministro ter dito o seu contrário. Quero dizer aqui que isso não é verdade", acrescentou.







Tiago Brandão Rodrigues enfatizou ainda que respeita "enormemente" professores e sindicatos, e que o Governo não é "inflexível nem autoritário". Nega, por isso, ter rompido qualquer diálogo ou ter sido intolerante no diálogo om os docentes e representantes sindicais.



Críticas à esquerda e à direita





Foram vários os partidos que censuraram o executivo pelos últimos desenvolvimentos na negociação com professores e sindicatos. Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, diz que o ministro da Educação "escolheu a via da humilhação" ao propor aos professores a recuperação de 30 por cento "ou nada".











João Oliveira, do PCP, diz que o Governo não apresentou nenhuma proposta aos professores. Heloísa Apolónia, do PEV, critica o "desplante" do executivo.



À direita, Margarida Mano do PSD acusa o Governo de ter "enganado os professores", e ainda de "mentir ao Parlamento e a povo português". Ana Rita Bessa, do CDS-PP, refere que o primeiro-ministro "por uma vez disse verdade entre tantas outras", em que decretou fim da austeridade.