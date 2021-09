Ministro da Educação responde a diretores escolares "desatentos"

Lusa

O ministro da Educação recusa as críticas de alguns dirigentes escolares que dizem que estão este ano a fazer mais com os mesmos recursos. Só quem está "desatento" pode dizer isso, contrapôs Tiago Brandão Rodrigues durante uma visita à Escola Básica e Secundária do Cerco, no Porto.