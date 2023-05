Ministro da Educação sai em defesa de diploma sobre recrutamento de professores

Foto: Lusa

Apesar das críticas do presidente da República, o ministro da Educação saiu em defesa do diploma sobre o recrutamento dos professores. O diploma do Governo recebeu ontem luz verde, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, mas com reparos do chefe de Estado, que lamentou o facto de não terem sido acolhidas as propostas que apresentou sobre esta matéria.