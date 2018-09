Partilhar o artigo Ministro da Educação vê condições para iniciar ano letivo com normalidade Imprimir o artigo Ministro da Educação vê condições para iniciar ano letivo com normalidade Enviar por email o artigo Ministro da Educação vê condições para iniciar ano letivo com normalidade Aumentar a fonte do artigo Ministro da Educação vê condições para iniciar ano letivo com normalidade Diminuir a fonte do artigo Ministro da Educação vê condições para iniciar ano letivo com normalidade Ouvir o artigo Ministro da Educação vê condições para iniciar ano letivo com normalidade