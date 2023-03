Ministro da Saúde admitiu o regresso das PPP

O Governo pôs fim às parcerias público-privadas na Saúde, apesar de esses hospitais terem as melhores notas no ranking do regulador, o que levou o diretor executivo do SNS a criticar o fim das PPP. Confrontado com essa crítica, o ministro abriu a porta ao regresso das PPP.