Ministro da Saúde conta com mais 5500 camas nos cuidados continuados até 2025





O ministro da Saúde esteve esta manhã, em Bragança, no congresso ibérico sobre cuidados continuados integrados, em Bragança e afirmou que até ao final de 2025, o país tenha mais cinco mil e quinhentas camas de cuidados continuados integrados



Manuel Pizarro diz que o Ministério pretende também reforçar a rede a partir dos cuidados continuados ao domicílio.



A verba chagará do PRR – Programa de Recuperação e resiliência e os efeitos práticos deverão começar a ser visíveis no início do próximo ano.



Afonso de Sousa – Antena 1