Ministro da Saúde desautoriza diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde

Fernando Araújo tinha anunciado o fecho da urgência pediátrica do Hospital de Loures ao fim-de-semana, mas o ministro decidiu que essa urgência vai reabrir. O plano anunciado pelo diretor executivo do SNS de reorganização das urgências pediátricas na Região de Lisboa e Vale do Tejo está a ser contestado pelos presidentes das autarquias.