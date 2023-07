Ministro da Saúde diz não querer interferir no concurso para a DGS

O concurso vai agora ser repetido, devido à falta de candidatos aptos a ocupar o lugar de Graça Freitas.Uma repetição que tem sido criticada, por exemplo pelo antigo director geral da Saúde, Francisco George, ou pelo antigo ministro Adalberto Campos Fernandes.Apesar da demora, o ministro Manuel Pizarro garante que o concurso decorre de forma normal e remete mais esclarecimentos para a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.O ministro garantiu também esta manhã que o estatuto do SNS está para breve.Manuel Pizarro diz no entanto que a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde está em pleno funcionamento.