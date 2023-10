Ministro da Saúde diz que fará a sua parte na ronda negocial com os médicos

"Estou em condições de garantir que o Governo continua empenhado num diálogo franco e leal com os médicos e com os outros profissionais de saúde. (...) Desde logo, para haver acordo são precisas duas partes e, portanto, procurarei fazer a minha parte", afirmou Manuel Pizarro, acrescentando: "É preciso que todos sejamos capazes de fazer o diálogo com este espírito de abertura".

À margem de uma visita ao hospital de Santa Maria, em Lisboa, Manuel Pizarro recusou antecipar as propostas que levará para a ronda negocial de quinta-feira, justificando: "não vou antecipar (...), a ronda negocial é uma conversa séria entre duas partes, igualmente empenhadas no progresso do Serviço Nacional de Saúde".

"As negociações pressupõem que uma parte e a outra evoluam nas suas posições. Naturalmente que esta ronda negocial parte com uma proposta diferente da parte do Governo e eu espero que haja também a mesma capacidade do outro lado de procurar este entendimento", sublinhou.