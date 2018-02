Ministro da Saúde garante que surto de legionella está controlado

DR

Adalberto Campos Fernandes diz que já foi possível conter o surto de legionella, com origem no Hospital CUF Descobertas.



Adalberto Campos Fernandes disse também que, a partir de março, o Governo pretende ajudar os hospitais a melhorara a eficácia, no controlo da legionella.



Dos 15 doentes infetados com legionella, três encontram-se internados nos cuidados intensivos.