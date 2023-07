Ministro da Saúde não comenta números da adesão à greve dos médicos

"Eu nunca comento números de adesão à greve, por respeito ao direito que as pessoas têm de fazer greve, neste caso os meus colegas, e por respeito aos muitos que estão a trabalhar e a atender os seus doentes", sublinhou o governante.



O ministro garantiu que o Governo "está muito empenhado em reforçar o Serviço Nacional de Saúde".



Em relação às negociações com os sindicatos, que devem ser retomadas na próxima sexta-feira, Manuel Pizarro adiantou que os "documentos vão ser entregues na quarta-feira" ou seja, "o mínimo de 36 horas de antecedência". No entanto, recusa avançar com os dados do documento.



"Para se dançar o tango, ou para haver um acordo, têm mesmo de haver dois parceiros. O Governo tem feito um grande esforço para chegar, pelo menos, a um acordo nos cuidados de saúde primários".



O titular da pasta e frisa ainda que "o Serviço Nacional de Saúde é muito importante" e que não há SNS "sem valorização dos profissionais, nomeadamente dos médicos".