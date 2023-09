Ministro da Saúde surpreendido por não haver acordo com médicos

O ministro adiantou ainda que Governo quer ver o modelo de remuneração associada ao desempenho, que já existe em algumas Unidades de Saúde Familiar, generalizado a todos os cuidados de saúde primários."O que nós propomos é que as Unidades de Saúde Familiar, com a remuneração dos profissionais associada ao desempenho (...), seja agora generalizado a todos os cuidados de saúde primários do país", começou por dizer aos jornalistas."Isso conduz a que exista muito maior capacidade de atendimento das pessoas", acrescentou. "Nós estimamos que a generalização das USF, por si só, fará com que mais 300 mil portugueses venham a ter médico de família e também aumentará a satisfação dos profissionais".Nos cuidados hospitalares, a proposta do Ministério é "a generalização de um modelo de dedicação plena". E para esses profissionais, o que o Governo propõe "é um aumento de 33 por cento".Isto é, o salário de um "médico recém-especialista, um médico que começa a sua atividade no hospital", aumentará de cerca de 2860 euros para cerca de 3780 euros, ou seja, um aumento de mais de 900 euros.Ainda assim,Apesar das greves dos últimos tempos, Manuel Pizarro elogiou "a atitude dos médicos", admitindo que os profissionais têm respeitado "escrupulosamente os serviços mínimos", nunca deixando em causa situações que "gerem insegurança" aos utentes."O Governo ouve sempre as propostas e pondera sempre as propostas que lhe fazem, naturalmente com critérios de razoabilidade".





"O que nós queremos é que todos os portugueses com mais de 60 anos se vão vacinar contra a covid-19", frisou o ministro.