Ministro do Ambiente avisa: "O Tejo tem mesmo de recuperar"

05 Fev, 2018, 22:44 / atualizado em 05 Fev, 2018, 22:47

O responsável afasta um cenário de novos cortes aos efluentes, até porque a fase aguda da poluição verificada está ultrapassada.



Matos Fernandes acredita que a recuperação dos níveis de oxigénio verificada nos últimos dias no rio Tejo se deve diretamente ao corte para 50 por cento das descargas da Celtejo.



Foi “essencialmente por causa desta limitação até porque nos últimos dias não tem chovido”, referiu, dizendo que “esta fase passou e temos neste momento melhor qualidade de água no Tejo”.

Um caso "insólito"

Adequar efluentes aos recursos

Cada um faz "o seu papel"

“Mas o Tejo tem mesmo de recuperar”, sublinhou o responsável pelo Ambiente, referindo aquilo que está a ser feito a nível de recolha de sedimentos e de estudo ambiental.“Já passamos a fase dos ensaios e já estamos de facto a retirar sedimentos do fundo do rio e só em frente ao exutor que faz a rejeição das indústrias do papel, há 12 mil metros cúbicos de sedimentos, que não são lodos, que são sedimentos das indústrias de celulose e que já estão a ser retirados”, afirmou Matos Fernandes.O ministro considera “estranho, não só para os jornalistas” e “insólito”, o comportamento de um aparelho que obrigou a várias tentativas de recolha de amostras na Celtejo. Mas daí não advém qualquer responsabilização dos serviços.“Este caso das amostras é estranho e não só para um jornalista, mas não pode concluir-se que temos dificuldades em recolher amostras”, sublinhou o ministro.“O que aconteceu foi uma coisa absolutamente insólita, de um aparelho que em outras cinco instalações funcionou de forma regular” e que naquelas ocasiões revelou dificuldades em recolher amostras.O ministro não respondeu se o atraso poderá ter de alguma forma escondido a possibilidade de um derrame acima do permitido.João Pedro Matos Fernandes preferiu referir que não há dúvidas quanto à origem do recente episódio de poluição registado no Tejo que aponta para as empresas de celulose.Muito mais importante, “do que saber se houve descargas ilegais”, o que é “sobretudo importante perceber é que o Tejo não aguenta a carga orgânica que tem”.Matos Fernandes defendeu que é necessário deixar de emitir licenças "cegas" de descargas para o rio que não têm em conta o caudal, o que não estava até agora previsto "em lado nenhum da Europa". "A próxima diretiva do quadro da água é que propõe aquilo que vamos fazer agora”, acrescentou.“Nós queremos que a capacidade de rejeição de efluentes esteja intimamente ligada à capacidade do meio físico para depurar esses mesmos efluentes”.“Temos mesmo de nos adaptar aos recursos que temos, neste caso a um rio que tem menos, aproximadamente, 25 por cento da capacidade de água que tinha há 10 anos", concluiu.Segundo Matos Fernandes, essa "adaptação" significa “cortar na quantidade de efluentes e melhorar a sua própria qualidade”. O ministro admite que a capacidade de produção industrial irá estar ligada à capacidade das empresas “de inovar e de investir para criar a mesma quantidade de riqueza emitindo muito menos poluição”.O ministro afastou para já a hipótese de proibir a laboração destas fábricas junto ao Tejo. “Não estamos a trabalhar para isso”, referiu, “nem faz sentido isso ser sequer equacionado”.Matos Fernandes não deu grande importância aos avisos da Celtejo de que a diminuição das descargas de efluentes põe em causa a viabilidade da empresa. Questionado sobre se está em causa um braço de ferro com a empresa, Matos Fernandes pôs água na fervura. "Não diria tanto. Está cada um a fazer o seu papel", referiu o ministro.