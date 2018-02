Ministro do Ambiente diz que água no Tejo está "a caminho de boa"

RTP07 Fev, 2018, 18:55 / atualizado em 07 Fev, 2018, 18:57 | País

O ministro do Ambiente congratulou-se hoje com a recuperação da qualidade da água e anunciou o reforço da remoção dos sedimentos na barragem do Fratel.



De acordo com Matos Fernandes, as medidas tomadas surtiram efeito uma vez que os valores de oxigénio registados na terça-feira - 7 miligramas por litro - são muito superiores aos registados a 24 de janeiro - 1,1 miligramas por litro -, neste caso muito próximo do ponto em que não é possível haver vida.



"Neste momento temos uma qualidade da água a caminho de boa, já dentro dos padrões normais, mas os dados dizem que nesta altura do ano já deviam estar nos 9 miligramas por litro. De 1,1 temos 7, a recuperação foi muito boa e estou muito otimista com o que fizemos e com o muito que temos para fazer", disse o ministro.



Matos Fernandes afirmou que vai agora ser "aumentada a capacidade para remoção dos 12.000 metros cúbicos de sedimentos que têm origem na industria da celulose que estão na albufeira do Fratel", uma "intervenção complexa, de grande cuidado ambiental" e que, "com a consequente monitorização", permitirá reduzir "muito significativamente a probabilidade de acontecimentos como estes se voltarem a repetir".

Caudal do Rio Tejo com redução significativa nos últimos anos

O ministro do Ambiente voltou a referir que nos últimos 25 anos o caudal do Tejo se reduziu em praticamente 25%. Como tal, em linha com o que foi anunciado pelo primeiro-ministro no parlamento, as licenças passadas às empresas vão ser "adaptadas à capacidade do rio", o que vai acontecer já no final de março para as "10 maiores instalações que podem poluir o Tejo".



Matos Fernandes referiu ainda os 72 milhões de euros que estão a ser investidos na reparação e construção de novas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) ao longo do rio, "já com um grau de execução bastante elevado". E mencionou o aumento dos pontos de recolha de amostras no Tejo, que subiram de quatro para 14 "a funcionar em pleno".



"Portanto, conhecemos o que está a acontecer no Tejo e só fizemos o que fizemos porque sabíamos o que estava a acontecer", disse.



Para o ministro seria impossível imaginar a quantidade de sedimentos que se acumularam no fundo da albufeira de Fratel desde o inicio do turbinamento para produção de energia e que em parte provocaram o fenómeno de poluição mais recente.



Sobre a licença da Celtejo, o ministro afirmou que a revisão da sua capacidade incidirá sobre o valor original e não sobre a licença precária, que em 2016 triplicou a capacidade de descarga enquanto decorriam as obras da nova ETAR, em fase de conclusão, e sobre a qual foi imposta uma redução de 50% depois do incidente de 24 de janeiro.



C/ Lusa